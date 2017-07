Doris (86) pleegt al sinds jaren 50 tot verbeelding sprekende juwelendiefstallen en nu zit ze weer in cel

Koen Van De Sype

19/07/17 - 17u48 Bron: Inside Edition, CBS46, Wikipedia

© rv.

Ze kan het maar niet laten. Juwelendievegge en femme fatale Doris Payne (86) zit opnieuw in de cel. Deze keer wel voor een minder glamoureus vergrijp dan de internationale juwelenroven waarvoor ze sinds de vroege jaren 50 berucht is. Haar meest tot de verbeelding sprekende diefstal was die van een diamant van 10 karaat, ter waarde van een half miljoen dollar, in Monte Carlo in de jaren 70.

Ze zou doorheen de zes decennia dat ze actief was, minstens 20 aliassen, 10 nummers van de sociale zekerheid negen geboortedata gebruikt hebben. "Er was geen dag dat ik er op uit trok om te stelen en niet terugkwam met wat ik wilde", verklaarde ze ooit in een documentaire over haar opmerkelijke leven.



Tralies

Ze werd verscheidene keren veroordeeld, maar kon haar oude leven nooit achter zich laten. Tot op hoge leeftijd. Toen ze 80 was, vloog ze nog 16 maanden achter de tralies voor de diefstal van een diamanten ring van 1 karaat. En drie jaar later kreeg ze twee jaar cel en twee jaar met uitstel voor het stelen van een ring van 20.000 euro. Ze mocht ook niet meer in de buurt van juweliers komen. © ap.