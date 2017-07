Thaise generaal en 100 andere verdachten schuldig aan mensenhandel

Bewerkt door: lvh

19/07/17 - 17u46 Bron: Belga

De veroordeelde Thaise generaal. © reuters.

Twee jaar na de ontdekking van massagraven in de Thaise jungle, heeft het gerecht een hoge militaire verantwoordelijke en tientallen andere verdachten schuldig bevonden aan mensenhandel. Met meer dan 100 beklaagden gaat het om het grootste proces in verband met mensenhandel in Thailand. Het voorlezen van de vonnissen zal nog tot vannacht duren.

Een van de kampen in de jungle. © ap.

Generaal Manas Kongpan zou samen met de andere beklaagden een smokkelnetwerk hebben opgezet om leden van de Rohingya-moslimminderheid vanuit buurland Myanmar via de zee naar Thailand en dan naar Maleisië te brengen. Ze hielden de Rohingya na de gevaarlijke overtocht vast in kampen in de jungle en eisten losgeld van hun familie.



In mei 2015 werd een massagraf met meer dan 30 lijken ontdekt in zo'n kamp in de buurt van de Thais-Maleisische grens. De smokkelaars lieten ook mensen in vluchtelingenboten op de open zee aan hun lot over.



Vanwege het grote aantal beklaagden wordt verwacht dat het voorlezen van het vonnis nog tot 's nachts zal duren. Alle beklaagden, onder wie een groot aantal leden van de politie en het leger, medewerkers van de autoriteiten en burgers uit Myanmar, hadden onschuldig gepleit. Ze worden aangeklaagd voor moord, folteringen, verkrachtingen en het witwassen van geld, en riskeren daarvoor de doodstraf.