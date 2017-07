Internationaal treinverkeer in Hongarije stilgelegd na bommelding: vals alarm

Bewerkt door: ADN

19/07/17 - 14u58 Bron: Belga

Agenten van het Counter Terrorism Centre (TEK) in Boedapest vandaag (Illustratiebeeld). © epa.

De Hongaarse politie heeft deze voormiddag na een anonieme bommelding alle in Hongarije rijdende internationale treinen stilgelegd.

De politie liet alle passagiers uitstappen, doorzocht de wagons met honden en controleerde de bagage. Dat deelden de Hongaarse media mee. Het Hongaars spoorwegverkeer liep daardoor aanzienlijke vertragingen op.



Volgens de politie had een man de autoriteiten verwittigd dat er in een internationale trein in Hongarije een bom was verstopt. De politie leidde een onderzoek in tegen onbekenden.



Nadat alles doorzocht was, bleek nergens een bom verborgen. Het internationaal treinverkeer mocht weer verder sporen, maar met grote vertragingen.