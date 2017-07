Eerste kind ter wereld met twee nieuwe donorhanden vervult honkbaldroom

Door: Davine Lambert, ADN

19/07/17 - 13u16 Bron: AD.nl, BBC

Zion slaat een balletje met zijn nieuwe handen. © Children's Hospital of Philadephia.

Het 10-jarige Amerikaanse jongetje Zion Harvey slaat met zijn donorhanden voor het eerst zelf met een honkbalknuppel. Als eerste kind ter wereld onderging Zion twee jaar geleden een dubbele handtransplantatie. Hij herstelt wonderbaarlijk goed en maakt zijn dromen nu waar.

Door een zware infectie verloor Zion als 2-jarige beide handen en voeten. Hij liep al een tijd met beenprotheses, maar nieuwe handen krijgen was een moeilijkere opgave. In 2015 ging het kinderziekenhuis in Philadelphia de uitdaging aan. Tijdens een operatie die meer dan tien uur duurde, kreeg Zion twee donorhanden. Zijn hersenen lijken de handen inmiddels volledig geaccepteerd te hebben. "De hersenen van Zion vertellen zijn handen dat ze moeten bewegen en dan bewegen ze'', legde dokter Scott Levin van het kinderziekenhuis in Philadelphia vorig jaar uit. "Dat op zich is al wonderbaarlijk.''

© ap.

"Dit is het stukje van mijn leven dat nog miste. Nu het hier is, is mijn leven compleet'', zei het 10-jarige ventje nadat dit eindelijk gelukt was.



Dokter Sandra Amaral, lid van het team dat Zion behandelt, vertelt aan de BBC dat dit een uiting is van de ongelofelijke vooruitgang die hij maakt. "Zijn coördinatie blijft verbeteren, zijn sensaties blijven verbeteren. Hij kan nu zelfs de kaak van zijn mama aaien en het voelen!"



Zion blijft nuchter. "Het enige wat anders is, is dat ik nu twee handen heb in plaats van geen een'', vertelt hij. "Al het andere is hetzelfde. Ik ben nog steeds hetzelfde kind dat iedereen al kende zonder handen.''