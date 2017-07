Australië eist opheldering van VS nadat Justine werd gedood door agenten terwijl ze zelf de politie had gebeld

Bewerkt door: ADN

De Australische premier Malcolm Turnbull eist opheldering van de Amerikaanse autoriteiten over de dood van de Australische Justine Damond. Zij overleed nadat ze was neergeschoten door de politie in Minneapolis (Minnesota). Turnbull noemde dat vandaag in een interview "schokkend'' en "onverklaarbaar''.

Damond overleed afgelopen weekend nadat een agent haar door het raam van een politieauto had neergeschoten. De vrouw was in haar pyjama naar het voertuig gelopen nadat ze zelf de politie had gebeld. Ze vermoedde dat een aanranding plaatsvond in haar buurt.



Turnbull reageerde vandaag verbijsterd op de dood van zijn landgenote. "Hoe is het mogelijk dat een vrouw die op straat in haar pyjama om hulp vraagt, op deze wijze wordt neergeschoten?'', vroeg hij zich hardop af. "We eisen antwoorden namens haar familie.''



Een van de betrokken agenten, Matthew Harrity, verklaarde volgens lokale autoriteiten te zijn geschrokken door lawaai bij zijn patrouillewagen. Toen Damond vervolgens opdook naast de auto, vuurde de andere agent in het voertuig zijn wapen af. Beide mannen zijn met verlof gestuurd.