Vliegtuig in Myanmar met 122 passagiers crashte door "ongunstig weer"

Door: redactie

19/07/17 - 07u21 Bron: Belga

Familieleden wonen de begrafenis van één van de slachtoffers van de crash bij. © afp.

Het militair vliegtuig dat begin juni in Myanmar crashte, is neergestort omdat de piloot de controle over het toestel verloor door "ongunstig weer". Dat is de conclusie van het officiële onderzoek naar het incident, zo berichtten staatsmedia vandaag. Bij de crash kwamen alle 122 inzittenden om.