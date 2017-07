Meer dan 100 miljoen Amerikanen hebben diabetes of prediabetes

Bewerkt door: ib

Meer dan 30 miljoen Amerikanen lijden aan diabetes en 84,1 miljoen Amerikanen hebben prediabetes, een voorfase van diabetes. Dat blijkt uit ramingen die de overheidsdiensten vandaag bekendgemaakt hebben. Het aantal nieuwe gevallen van diabetes blijft constant.

De ziekte vormt de op zes na belangrijkste doodsoorzaak in de Verenigde Staten. Ze zorgt voor een steeds groter probleem voor de volksgezondheid, zo benadrukken de federale centra voor controle en preventie van ziekten (CDC) in het rapport op basis van statistieken uit 2015.



Onbewust

Meer dan een derde van de volwassenen in de VS heeft een vorm van prediabetes en de meerderheid van hen is zich daar niet van bewust. Volgens de auteurs van het rapport leidt een niet-verzorgde prediabetes vaak binnen de vijf jaar tot diabetes.



1,5 nieuwe gevallen in 2015

In 2015 werden in de VS zowat 1,5 miljoen nieuwe gevallen van diabetes vastgesteld bij mensen ouder dan 18 jaar. Maar bijna een op de vier Amerikanen die aan diabetes lijden, of 7,2 miljoen mensen, is zich daar niet van bewust.