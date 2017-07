Nederlandse formatie gaat even de koelkast in

EB

18/07/17 - 23u53 Bron: ANP

CDA-onderhandelaar Sybrand Bumas. © anp.

In Nederland zijn de onderhandelingen over een nieuwe regering op weg naar een "knip", waarna het overleg weer wordt opgepakt. Dat zei CDA-onderhandelaar Sybrand Buma vanavond na weer een dag marathonoverleg. Het is de bedoeling dat de formatie later deze week voor een zomerpauze wordt onderbroken.

Buma wilde geen tussenstand opmaken. Volgens hem zijn een aantal onderwerpen besproken en kunnen na de "knip" de volgende thema's aan bod komen. "Feitelijk stop je even voor de zomer, maar het is gewoon om echt weer verder te gaan."



In tegenstelling tot de afgelopen twee dagen gaan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie woensdag niet de hele dag overleggen, maar van 12 tot ongeveer 18 uur.



"We moeten morgen nog een dag heel hard werken en dan zien we wat daarna komt", zei D66-leider Alexander Pechtold. Hij wilde niet aangeven of de formatie bijvoorbeeld al op de helft is.



Ook VVD-onderhandelaar Mark Rutte wilde niets kwijt over de stand van zaken. Hij verwees naar de leider van de formatie, informateur Gerrit Zalm, die naar verluidt woensdag een persconferentie gaat houden. "We gaan morgen kijken wat de heer Zalm gaat zeggen. Dat is altijd in grote wijsheid."



Zalm probeert sinds enkele weken te kijken of de vier partijen samen het kabinet Rutte-III kunnen vormen. Het kwartet geldt als de enige nog haalbare coalitie die een meerderheid heeft in Tweede en Eerste Kamer.