Zwitserse burgerschapstest onder vuur omdat levenslange bewoner buist

DM

18/07/17 - 23u42 Bron: The Guardian

Zicht op de Zwitserse stad Basel. © thinkstock.

Moeten Zwitserse burgers weten hoe ze afvalolie moeten recycleren, en maken mensen die winkelen in buurtwinkels meer kans op het staatsburgerschap dan klanten van supermarkten? De strenge Zwitserse burgerschapstest ligt zwaar onder vuur sinds een jonge vrouw, die al haar hele leven in het land woont, ervoor buisde.

Funda Yilmaz (25) werd als dochter van Turkse ouders geboren in Zwitserland. Ze is gehuwd met een Zwitser en heeft geen plannen om het land ooit te verlaten. Yilmaz diende een aanvraag in voor het staatsburgerschap omdat ze wil deelnemen aan de referenda in het land. Het schriftelijke gedeelte van het examen doorstond de vrouw met glans. Maar na twee vragenrondes en meer dan honderd vragen verwierp een jury haar aanvraag met 20 stemmen tegen 12. De reden: Yilmaz "leeft in een kleine wereld en toont geen interesse in een dialoog met Zwitserland en zijn bevolking". Lees ook Twee Belgische klimmers komen om in Zwitserland

Zwitser geobsedeerd door roofvogels krijgt jaar cel voor pluimendiefstal

Buurtwinkels Een transcript van het interview, gepubliceerd in het weekblad Schweizer Illustrierte, deed echter wenkbrauwen fronsen. Yilmaz' aanvraag bleek verworpen omdat ze behalve enkele ketens geen buurtwinkels kon opsommen en omdat haar kennis van het stedelijke recyclagesysteem hiaten vertoonde.



Een andere klacht van de jury was dat de vrouw de "typische Zwitserse sporten" niet kende, zoals Hornussen (een kruising tussen baseball en golf) en Schwingen (een soort worstelen). Yilmaz had skiën genoemd als een typische Zwitserse sport. Andere vragen die de jury haar stelde, waren: 'Hou je van wandelen?', 'Zou je het liefst een bezoek brengen aan Genève of aan het gebied rond Lake Geneva?' en 'Wat doe je om fit te blijven?'.