Agenten gebruikten politiehelikopter om naakte mensen te filmen

18/07/17 - 22u10 Bron: BBC News

Britse agenten hebben een politiehelikopter gebruikt om beelden te maken van nudisten, naakte zonnekloppers en een stel dat seks had in hun eigen tuin. Twee politieagenten en twee helikopterpiloten moesten zich vandaag verantwoorden voor de rechtbank in Sheffield.

Volgens openbare aanklager Richard Wright maakte de bemanning misbruik van "hun unieke kijkpositie en krachtige videocamera" om mensen te filmen. Het is "een gigantische inbreuk op hun privacy", zegt hij, en een "walgelijk misbruik van waardevolle middelen".



De beelden werden gemaakt tussen 2007 en 2012. Op videobeelden van de agenten uit 2008 is te zien hoe een koppel seks heeft op hun terras. Op een bepaald moment wuift de naakte vrouw zelfs aar de politiehelikopter. Het was volgens Wright dan ook geen toeval dat de helikopter voorbijvloog terwijl het koppel "een wilde show opvoerde".



Daarnaast werden ook beelden gemaakt van naturisten op een kampeerplaats en van mensen die naakt zonnebaadden, waaronder een vrouw en haar dochters. De vrouw getuigde vandaag in de rechtbank en sprak van een "complete en volledige inbreuk op haar privacy". "Ik word er ziek van dat dit gebeurd is," zei ze.



Met uitzondering  van het vrijende koppel - dat geen verklaring aflegde - getuigden alle getroffenen in de rechtbank dat de beelden hun recht op privacy schenden.



Vier betrokkenen ontkennen de beschuldigingen van wangedrag in een openbaar ambt. Een vijfde agent pleitte eerder al schuldig. Het proces zal drie weken duren.