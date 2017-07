Man die betrokken was bij dodelijke aanrijding Temsese wielertoerist meldt zich

bewerkt door: mvdb

18/07/17 - 18u00 Bron: ANP

Hulst De bestuurder van de auto die mogelijk betrokken was bij het ongeval zondag in het Zeeuws-Vlaamse Hulst heeft zich vandaag gemeld bij de politie. Bij het incident kwam een 64-jarige wielertoerist uit Temse om het leven.

De automobilist reed na het ongeval door. De politie zocht hem sindsdien. De auto verloor door het ongeval in de Zandstraat een zijspiegel op die op de plaats van het ongeluk werd teruggevonden.



Over de toedracht van het incident kan de politie nog geen mededelingen doen. De politie zegt dinsdag dat "het nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en houdt met meerdere scenario's rekening. Daarover komt op zijn vroegst pas komend weekend meer duidelijkheid", zei een woordvoerster.