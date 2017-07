Het hartverscheurende moment dat kleine jongen stervende mama laatste kus geeft

Koen Van De Sype

18/07/17 - 16u19 Bron: 7 News, The Mirror

© GoFundMe.

"Het was een bitterzoete dag vandaag: net na de middag werd mijn dochtertje Eleanor geboren met een spoedkeizersnede en vijf uur later stierf mijn echtgenote aan de complicaties van een oorinfectie." Dat postte John Petrak uit Brisbane in Australië op Facebook. Hij deelde ook een hartverscheurende foto van hun zoontje (17 maanden), terwijl die zijn stervende mama een laatste kus geeft.

Imogen was 36 maanden zwanger toen ze vrijdag in het ziekenhuis werd opgenomen met een oorinfectie. Volgens familievriendin Renee King vermoeden de dokters dat het om meningokokken ging, die een ontsteking van haar hersenvlies veroorzaakten. Omdat daar een gevaarlijke zwelling ontstond, besloten de dokters om de baby te laten komen met een spoedkeizersnede. Intussen leed Imogen echter onherstelbaar zware hersenschade. Ze stierf enkele uren later. (lees hieronder verder) Lees ook Belgische wetenschappers zoeken bron ebola-uitbraak in Congo

Moeder waarschuwt: "Menselijk contact kan levensgevaarlijk zijn voor pasgeboren baby"

Kaat Bollen dolblij met haar tweeling, "maar borstvoeding geven gaat niet" © GoFundMe.

"Met Eleanor is alles in orde", aldus echtgenoot John op Facebook. "Ze ademt zelfstandig, maar krijgt wel nog zuurstof om het vocht uit haar longen te halen. Ze zal nog een week in het ziekenhuis moeten blijven. Ze is zo mooi. Ze heeft de lippen, de oren en het haar van Imogen."



Naaimachine

"Toen ik naar huis vertrok, stond de valies met spullen van Imogen nog onaangeroerd in de koffer", gaat hij verder. "Ze zal nooit gebruikt worden. Thuis staat haar naaimachine op tafel, met een onafgewerkt naaiwerkje eronder voor Eleanor. Elk plan dat we ooit samen maakten, is nu tenietgedaan. Ze was mijn rots in de branding. En nu is ze er niet meer." (lees hieronder verder) De kleine Eleanor. © GoFundMe.