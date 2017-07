Klopjacht op man die hoogzwangere vriendin doodstak in Nederland

Bewerkt door: HA

18/07/17 - 14u38 Bron: ANP, AD.nl

De Nederlandse politie is een zoekactie begonnen naar de man die ervan verdacht wordt zijn hoogzwangere vriendin te hebben gedood.

De zoekactie vindt plaats in bosgebied langs de snelweg A12 in het Nederlandse dorp Linschoten, niet ver van Utrecht. Er zijn verschillende politiediensten bij betrokken. Ook cirkelt er al enkele uren een politiehelikopter boven het gebied.



Het geweld voltrok zich gisteravond in een huis in de plaats Lopik. De 41-jarige man, met wie de vrouw samenwoonde, zou zijn partner met een mes hebben omgebracht. Daarna schreef hij op Facebook dat het drama is gebeurd omdat zijn zwangere vriendin hem wilde verlaten, zo melden Nederlandse media. Volgens buren hadden de twee dikwijls relatieproblemen.



Een arrestatieteam viel gisteravond de woning binnen, maar toen was de man al gevlucht. Hij is na de steekpartij vermoedelijk met de auto weggereden. Een ziekenwagen en traumahelikopter kwamen ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plekke aan haar verwondingen.