Astronomen staan voor raadsel: wie of wat stuurt vreemde radiosignalen vanop rode dwergster?

18/07/17 - 12u59 Bron: Tweakers.net

De Arecibo-telescoop in Puerto Rico. © ap.

Wetenschap Astronomen van de Arecibo Observatory in Puerto Rico hebben radiosignalen opgevangen die afkomstig zijn van de rode dwerg Ross 128. De wetenschappers hebben geen verklaring voor de bron van de signalen. De ster bevindt zich op een afstand van bijna elf lichtjaren van de aarde.

De wetenschappers van de Arecibo Observatory hebben in april en mei meerdere rode dwergsterren waar planeten omheen cirkelen geobserveerd. Enkele weken na de observaties bleek dat er merkwaardige signalen in het in kaart gebrachte dynamische spectrum van Ross 128 zaten. De signalen lijken afkomstig van een deel van de ruimte in de buurt van Ross 128. De structuur van de signalen lijkt te suggereren dat de radiogolven van veel verder in het heelal komen.



De signalen van Ross 128 bevatten veel verschillende frequenties en de golven arriveerden op aarde op verschillende tijdstippen. Dat is een mogelijke aanwijzing dat de signalen gedurende lange tijd een aanzienlijke afstand hebben afgelegd en dus afkomstig zijn van een bron veel dieper in het heelal. Een radiogolf op weg naar de aarde komt talloze kleine deeltjes tegen, waardoor golven met lagere frequenties als het ware worden afgeremd en later arriveren dan golven met hogere frequenties.