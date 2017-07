Moeder waarschuwt: "Menselijk contact kan levensgevaarlijk zijn voor pasgeboren baby"

Koen Van De Sype

Het had de mooiste week van hun leven moeten zijn: op 1 juli werden de Amerikaanse Nicole en Shane Sifrit ouders van de kleine Mariana en zeven dagen later stapten ze in het huwelijksbootje. Maar amper twee uur nadat ze elkaar het jawoord hadden gegeven, merkten ze dat er iets heel erg mis was met de baby.

Nicole en Shane lieten zich meteen testen, maar zij bleken het virus niet te hebben. Intussen ging de toestand van Mariana verder achteruit en werd ze overgebracht naar de dienst intensieve zorgen van de neonatale afdeling in het Blank Children's Hospital. "In een paar uur tijd stopte ze met ademhalen en lieten haar organen het een voor een afweten", aldus haar ouders.



Helikopter

De dokters konden haar in leven houden, maar zagen zich verplicht om haar opnieuw over te plaatsen. Deze keer met een helikopter naar een kinderziekenhuis in Iowa City. "Daar kunnen ze haar de hele tijd van nabij opvolgen", aldus Nicole. "Haar gezondheid is intussen wel nog verder achteruitgegaan. Ze wordt nu in leven gehouden door machines. Ze heeft haar eigen nierteam, leverteam, bloedteam en neurologisch team en die monitoren haar op de voet." (lees hieronder verder) Een van de eerste foto's van Mariana. © Facebook.

"Ik weet dat zulke vreselijke dingen gebeuren, maar ik had nooit verwacht dat het ons zou overkomen", aldus Nicole en Shane, die meteen ook andere ouders willen waarschuwen. "Isoleer je baby net na de geboorte en laat niet zomaar iedereen op bezoek komen. Zorg dat je visite altijd zijn handen wast. Laat niemand je baby een kus geven en laat het hen vragen vooraleer ze je kindje oppakken."



Onherstelbare schade

Als Mariana het haalt, zal ze nog zeker een maand tot een half jaar in het ziekenhuis moeten blijven. Ze zal dan haar leven lang ook gezondheidsproblemen hebben. Het virus heeft immers al onherstelbare schade aangericht aan haar hersenen, lever en nieren. Het ziet er echter niet goed uit. "Ze heeft geen hersenactiviteit meer en het gaat slecht met haar hart en longen", schreef Nicole enkele uren geleden nog op Facebook. "De dokters hebben niet veel opties meer over." (lees hieronder verder) Het koppel net na de geboorte van Mariana. © Facebook.