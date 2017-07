Einde van het siësta-tijdperk: Catalanen willen weer normale werkdagen

TT

18/07/17 - 08u45 Bron: The Guardian, Politico

Spanje In de Spaanse regio Catalonië hebben vakbonden en werkgevers een pact afgesloten om geleidelijk aan over te schakelen naar 'normale' werkdagen, zoals in de rest van Europa. Dat betekent dat er een einde komt aan de lange lunchpauzes, maar ook aan werkdagen die tot 20 uur en later duren.

110 bedrijven, vakbonden en actiegroepen ondertekenden gisteren het pact dat er tegen 2025 voor moet zorgen dat de balans tussen werk en vrije tijd opnieuw meer in evenwicht geraakt. Bedoeling is dat de werkdag korter en compacter wordt, met kortere pauzes, zodat werknemers 's avonds op tijd naar huis kunnen, wat hun welzijn ten goede moet komen.



Spaanse werknemers hebben gemiddeld erg lange werkuren, maar ze behoren tegelijkertijd tot de minst productieve werknemers van heel West-Europa. Onderzoekers wijten dat aan de chronische vermoeidheid waar veel Spanjaarden mee kampen, het gevolg van een vicieuze cirkel.



Een typische werkdag in Spanje start om 9 uur, waarna om 10 uur al een eerste pauze volgt. Veel werknemers eten dan pas een kort ontbijt.

Daarna werken ze verder tot ongeveer 14 uur, wanneer de lunchpauze van soms wel drie uur begint. De werkdag duurt op die manier tot 20 uur en later, waardoor ook het avondeten pas voor 21 of 22 uur is. Veel werknemers kruipen pas na middernacht in bed met een volle maag, waardoor ze 's ochtends vermoeid opstaan en opnieuw pas laat ontbijten, enzovoort. Lees ook Sneuvelt Spaanse siësta voor kortere werkdagen?

