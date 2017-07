Congolese journalisten mogen niet berichten over Belgische feestdag

Bewerkt door: ib

18/07/17 - 02u10 Bron: Belga

Kabila en Reynders in betere tijden. © belga.

De directie van het officiële Congolese persagentschap Agence Congolese de Presse (ACP) heeft haar journalisten verboden om de plechtigheden voor de Belgische nationale feestdag op 21 juli bij te wonen. Dat blijkt uit een nota van de hoofdredactie die Belga kon inkijken.

De nota luidt dat "het strikt verboden is voor alle journalisten van het Agence Congolaise de Presse (ACP) om de activiteiten van de Belgische ambassade van 21 juli 2017 te verslagen. Wie deze instructie niet respecteert, zal op staande voet ontslagen worden", schrijft Nestor Cimanga.



De Belgische ambassade organiseert naar jaarlijkse gewoonte een receptie in de tuinen van de ambtswoning op 21 juli. Daarop zijn zowel Belgen als Congolezen, onder wie verschillende hoogwaardigheidsbekleders, aanwezig.



Verslechterde relatie

De nota is nog maar eens een bewijs van de verslechterde relaties tussen de Democratische Republiek Congo en België. Sinds 7 april leven beide landen opnieuw op gespannen voet; toen liet minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders weten niet opgezet te zijn met de aanstelling Bruno Tshibala als eerste minister nadat hij een maand eerder uit oppositiepartij UDPS was gezet.



Volgens Reynders leeft Congo met deze aanstelling het Oudejaarsakkoord niet na. Dat akkoord, dat op 19 december werd gesloten, voorziet erin dat de macht in Congo steeds verdeeld is tussen meerderheid en oppositie.



In de heisa die hierop volgde besloot president Joseph Kabila om de militaire samenwerking tussen beide landen te schorsen.