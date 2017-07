China censureert Winnie de Poeh

IB

Dit beeld waarin de Chinese president Xi en de toenmalige Amerikaanse president Obama worden vergeleken met Winnie de Pooh en Teigetje, duikt al sinds 2013 regelmatig op op Chinese sociale media. © Twitter: @MissXQ.

Wat heeft Winnie de Poeh verkeerd gedaan om zich de woede van China op de hals te halen? Afbeeldingen van het schattige beertje die al jarenlang opduiken in satirische memes naast afbeeldingen van de Chinese president Xi Jinping, kunnen geen lachje ontlokken aan de strenge Chinese censoren, die de memes prompt verwijderden.

De vergelijkingen tussen Poeh en Xi begonnen in 2013, toen Chinese sociale mediagebruikers een foto begonnen te delen waarop Pooh en Teigetje te zien zijn naast een beeld van Xi en voormalig Amerikaans president Obama.



Maar wanneer gebruikers nu 'Klein Beertje Winnie', de Chinese naam van Winnie De Poeh als zoekterm wordt ingetypt, verschijnt er een foutmelding, want de 'content is illegaal'.



Satire

De communistische partij is zeer gevoelig voor komisch of satirisch bedoelde beelden van zijn leider, zeker aangezien Xi op dit moment probeert zijn macht te bestendigen in aanloop naar het belangrijke partijcongres van later dit jaar. Chinese sociale mediagebruikers kunnen alvast niet lachen met de censuur. "Arme Kleine Winnie", schreef iemand op het populaire twitterachtige platform Weibo. "Wat heeft dit schattige honingbeertje ooit gedaan om iemand zo kwaad te maken?"



De Chinese autoriteiten houden de lippen stijf op elkaar als het op de censuur aankomt.



In 2014 werd een genante handdruk tussen de Japanse premier en de Chinese president nog belachelijk gemaakt met een meme van Winnie de Poeh, die de hoef van ezel Iejoor schudt: