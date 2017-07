Dag na fataal fietsongeluk, opnieuw dodelijk ongeval met wielrenner in Hulst

Bas Bareman

17/07/17

© anp.

Een wielrenner is deze avond overleden bij een aanrijding met een auto bij het Zeeuwse Hulst. Gisterochtend kwam ook al een Vlaamse wielertoerist om het leven in het dorp.

De automobilist van de aanrijding van vanavond is aangehouden, meldt de Nederlandse politie. De auto belandde na het ongeluk in een sloot.Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de hulpverleners konden niets meer betekenen voor de man. De politie is een onderzoek gestart. De weg is afgezet.



Gisteren overleed een 64-jarige wielertoerist uit Temse na een aanrijding met een auto. De man raakte vermoedelijk onwel voordat hij door de auto werd geraakt. De auto reed door en van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor.

