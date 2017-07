Model Dennis (28) trouwt met sultansdochter

© PR.

Maleisië De dochter van de sultan van de Maleisische deelstaat Johor stapt 14 augustus in het huwelijksbootje. De gelukkige is Dennis Muhammad Abdullah, ofwel de 28-jarige Dennis Verbaas uit het Nederlandse Lisse (Zuid-Holland).

Na een carrière als semi-professionele voetballer reisde Dennis daarna door Azië voor modellenwerk. Zijn verloofde Tunku Aminah Maimunah volgde een internationale mode- en kunstopleiding. Of hij en de prinses elkaar daarvan kennen is onduidelijk. Wel staat vast dat de twee elkaar het jawoord zullen geven om 10.00 uur op 14 augustus. Maleisiërs kijken uit naar het sprookjeshuwelijk.



Drie sultans van verschillende deelstaten hebben hun zegen al gegeven voor de verbintenis. Dennis bekeerde zich in 2015 tot de islam en veranderde zijn naam naar Muhammad Abdullah. Dennis heeft zijn modellencarrière inmiddels ingeruild voor een marketingbaan bij de Tampines Rovers Football Club in Singapore.



Tunku Aminah is 31 jaar en de enige dochter van Sultan Ibrahim Sultan Iskandar en Raja Zarith Sofiah. Het koninklijke echtpaar heeft nog vijf zonen.