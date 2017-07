Campings misnoegd over 'neptoeristen' die huis verhuren en dan komen kamperen

Bewerkt door: lvh

Bij onze noorderburen is het stilaan een trend aan het worden: Amsterdammers die op een camping gaan staan omdat ze hun huis via Airbnb verhuren. Voor de ene stadscamping is het om het even, de ander treft maatregelen.

De bedrijfsleider van de Amsterdamse Camping Zeeburg, Pepijn van den Heuvel, wil één ding duidelijk maken: "Amsterdammers zijn hier gewoon welkom", maar wel alleen "diegenen die hier komen voor vakantie, en niet omdat ze hun huis hebben verhuurd."



Of Amsterdammers bij Camping Zeeburg vanwege verhuurpraktijken reserveren, kan Van den Heuvel moeilijk vaststellen. "Mensen zijn daar niet open over." Wel krijgt hij elke maand een tiental andere verzoeken van Amsterdammers die scheiden of hun huis gaan verbouwen. Tegen hen zegt hij ook steevast nee.



Van zijn campinggasten verwacht hij 'openheid en tolerantie'. "Mensen die hier niet voor vakantie komen hebben andere verwachtingen," meent hij. "Als je een dag hard hebt gewerkt, dan heb je soms geen zin in contact. Dat drukt de sfeer."

Regels Ook gemeentecamping Vliegenbos heeft te maken met een toenemend aantal Airbnb'ers. "Geen probleem," zegt bedrijfsleider Erik van der Linden. "De privéreden van gasten gaat mij niet aan. Ik ga toch niet vragen om een vragenlijst in te vullen? Zo van: waarom kom je hier? a. woningverhuur, b. vakantie. Dat slaat nergens op."



Toen een jongen aan Van der Linden vroeg of hij een week mocht blijven omdat hij zijn huis via Airbnb had verhuurd, vond de bedrijfsleider dat dan ook prima. "Als hij zich maar aan de regels houdt."



Camping de Badhoeve heeft zowel campingplekken als negentig recreatiehuisjes, die altijd wel gevuld zijn met mensen die hun huis hebben verhuurd. Eigenaar Meeltje Giele ziet het steeds meer, maar ligt er niet wakker van. "Die mensen hebben zelf dat recreatiehuisje gekocht. Toch doen de meesten er geheimzinnig over."



Voor de campingplekken worden wel maatregelen getroffen. "Als mensen langer dan een week willen blijven, vragen we de reden. Mensen die hun huis willen verhuren of überhaupt geen huis hebben, krijgen geen plek."