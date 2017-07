Opnieuw festivalgeweld: Duitse politie onderzoekt rellen en seksueel misbruik tijdens straatfestival

Bewerkt door: lvh

17/07/17 - 14u19 Bron: Belga

Woordvoerders van de Duitse politie geven een persconferentie over de rellen. © afp.

De Duitse politie is een onderzoek gestart naar hevige rellen en minstens vier gevallen van seksueel misbruik tijdens een straatfestival van afgelopen weekend in Schorndorf, in de zuidelijke provincie Baden-Württemberg. Dat meldt de politie in een persbericht.

Zoals in Keulen Volgens de politie hadden veel betrokkenen een migratieachtergrond. Dat roept herinneringen op aan de massale aanrandingen en diefstallen tijdens oudejaarsnacht van 2015 op 2016 in Keulen, waarvoor volgens de politie ook voornamelijk migranten verantwoordelijk waren. Toen werden zowat 1.200 klachten ingediend, waarvan meer dan 500 voor seksueel geweld.



Toen een verdachte vrijdagavond werd opgepakt door de politie voor geweld, kwamen andere relschoppers hem ter hulp door de politie aan te vallen, aldus een woordvoerder van de politie.