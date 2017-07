Jordaanse soldaat krijgt levenslang voor doodschieten van drie Amerikaanse militairen

Bewerkt door: lvh

17/07/17 - 13u04 Bron: Belga

De Jordaanse rechtbank veroordeelde de man tot een levenslange gevangenisstraf en dwangarbeid. © ap.

Een Jordaanse militaire rechtbank heeft maandag een soldaat tot een levenslange celstraf veroordeeld. Hij kreeg die straf opgelegd, omdat hij vorig jaar drie Amerikaanse militairen om het leven had gebracht.

Volgens het officiële nieuwsagentschap Petra werd de soldaat ook tot dwangarbeid veroordeeld.



De drie slachtoffers waren in november vorig jaar in Jordanië om training te geven aan de soldaten. Ze werden door de verdachte onder vuur genomen toen ze de luchtmachtbasis van de stad al-Jafr, in het zuiden van land, binnenreden. Een van de Amerikaanse soldaten stierf ter plaatse, de twee anderen overleden in het ziekenhuis.



Op het moment van de aanval hadden de lokale media gemeld dat de verdachte het vuur had geopend omdat de Amerikaanse militairen weigerden te stoppen aan een controlepost.



Jordanië is een belangrijke regionale partner van de VS.