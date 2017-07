Belgische alpinist komt om in Italiaanse Alpen

SPS

17/07/17 - 11u37

De noordflank van de Lyskamm. © thinkstock.

In Italië is een Belgische alpinist om het leven gekomen bij de beklimming van de Lyskamm, een 4.527 meter hoge berg op de grens van Italië en Zwitserland. De man wilde de berg via de westelijke flank beklimmen, maar toen hij niet terugkeerde naar het basiskamp werd er alarm geslagen.