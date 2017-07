Chirurg vindt maar liefst 27 contactlenzen in oog patiënte

Koen Van De Sype

17/07/17 - 11u14 Bron: Optrometry Today

© thinkstock.

Het is de nachtmerrie van iedereen die contactlenzen draagt: het moment dat je er eentje in je oog legt en ze plots verdwenen is. En de vrees dat ze nog ergens in je oog zou kunnen zitten. Het bleek een 67-jarige vrouw overkomen te zijn die een ingreep aan haar ogen moest ondergaan. Maar liefst 27 keer.

Het was de chirurg die de Britse vrouw moest behandelen voor katarakt, die de ontdekking deed. De feiten dateren van november, maar werden nu pas gepubliceerd in het toonaangevende medische tijdschrift TheBMJ. Blauwachtige massa Oogarts Rupal Morjaria van het Solihull Hospital - vlakbij Birmingham - zag een "blauwachtige massa" in een van de ogen van haar patiënte. Het bleken maar liefst 17 contactlenzen te zijn. Toen ze nog wat beter keek, vond ze er nog eens 10. "Niemand van mijn team had ooit zoiets gezien", vertelt ze. "En er werken oogartsen met 20 jaar ervaring in ons ziekenhuis."

De vrouw zelf was zich er niet van bewust dat ze de lenzen was kwijtgespeeld en dacht dat de irritatie die ze voelde het gevolg was van haar leeftijd en droge ogen. "Het was een enorme massa. Alle lenzen waren aan elkaar geklit en het verbaasde ons dat de patiënte het niet had gemerkt. Het moet behoorlijk veel pijn hebben gedaan", aldus dokter Morjaria.



Ontsteking

De kataraktoperatie werd uitgesteld omdat gevreesd werd voor een ontsteking. "We wisten niet hoe lang de lenzen al in haar ogen zaten en vreesden voor bacteriën rond haar slijmvlies", zegt Morjaria nog. "De vrouw droeg al 35 jaar wegwerplenzen, die ze een keer in de maand moest vervangen. Maar ze ging nooit op controle bij een oogarts. Dat is nochtans belangrijk, zeker in een tijd dat je gewoon je lenzen online kan kopen. Als je niet gevolgd wordt door een oogarts, loop je het risico op ernstige infecties. En die kunnen er zelfs toe leiden dat je je zicht gedeeltelijk of helemaal verliest."



Beter

De patiënte voelt zich in elk geval een pak beter. "Toen ik haar twee weken later terugzag, vertelde ze me dat haar ogen veel minder geïrriteerd waren", klinkt het nog.