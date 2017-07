"Ze smeekte om haar leven en toen werd het stil": man hoort aan telefoon hoe echtgenote thuis aangevallen wordt door inbreker

Koen Van De Sype

17/07/17 - 10u02 Bron: The Sun

Toen de Britse zakenman Daniel Cross (40) op zakenreis vertrok en zijn vrouw (37) gedag kuste, dacht hij dat het een dag was als alle andere. Hij zou echter eindigen in een nachtmerrie, toen een schizofrene messentrekker hun huis binnendrong en Nikki en hun twee kinderen te lijf ging.

Het is in september twee jaar geleden, maar voor Daniel is de wonde nog altijd vers. Hij moest op 14 september 2015 voor een teambuilding naar Hull, ongeveer 320 kilometer van hun woning in Hemel Hempstead. "Die avond viel ik rond 9 uur in slaap op bed in mijn hotelkamer", vertelt hij. "Toen ik plots wakker schoot, zag ik dat Nikki me gebeld had. Ze vroeg me zo snel mogelijk terug te bellen."



Vreemde man

Zijn hart sloeg even over en hij deed het meteen. "Nikki nam op en vertelde me dat er een vreemde man bij het huis rondhing", gaat hij verder, "en dat die onze wagen had beschadigd. Hij had zijn gezicht ook tegen het venster gestoken en daarop had ze de politie gebeld. Die had de kerel meegenomen, maar later weer vrijgelaten. Daarop keerde hij naar ons huis terug."

Vier Amerikaanse jongeren sinds vorige week vermist. Verdachte bekent betrokkenheid

Drie jaar geleden nog op de rand van doorbraak in Serie A, nu bekent hij moord op moeder en zusje (11)

Daniel was met Nikki aan de telefoon toen de kerel naar binnen drong. "Ik hoorde haar naar adem happen toen ze een doffe klap in het huis hoorde", vertelt hij. "De kinderen lagen al in bed. Plots begon ze luid te gillen. Er was iemand in het huis en ik hoorde haar tegen hem praten. 'Wat wil je? Ga weg, smeekte ze. Ik vroeg wat er gebeurde, terwijl ik met de hoteltelefoon de politie belde. Ze weende en probeerde de kerel te kalmeren. 'Laat me je helpen, je hoeft dit niet te doen', zei ze. Daarna hoorde ik haar gillen en smeken om haar leven. En toen werd het stil."



Snikken

Daniel besefte dat er iets vreselijks was gebeurd. "Het was alsof de aarde onder mijn voeten verdween. Opeens hoorde ik mijn zoontje van vijf. Hij zat te snikken bij het lichaam van zijn moeder en bleef haar maar vragen om wakker te worden. Mijn driejarig dochtertje hoorde ik niet." (lees hieronder verder) © Facebook.

In paniek belde de man zijn broer, die zich naar het huis haastte. De moordenaar van Nikki was op dat moment aan het proberen om te vluchten met de kinderen van het koppel. Hij kon opgepakt worden en werd opgesloten in de cel. Het bleek te gaan op een paranoïde en schizofrene man, die een jaar eerder vanuit Polen naar Groot-Brittannië was gekomen. Marcin Porczynski zou in een schizofrene waan geweest zijn toen hij Nikki vermoordde en hij werd later ontoerekeningsvatbaar verklaard.



Haten

"Ik kan die man niet haten, want ik heb al mijn energie nodig om mijn leven en dat van mijn kinderen herop te bouwen", aldus Daniël. "Mijn zoon had er zwaar onder te lijden. Hij vroeg telkens of mama nog terugkwam en ik moest hem vertellen dat ze nu in de hemel was. Soms ging hij echt te keer en huilde hij hartverscheurend. Ook voor mezelf was het als in een horrorfilm wat er die nacht gebeurde. Ik kon alles horen en niets doen. Ik kon hen niet beschermen toen ze me het meeste nodig hadden." (lees hieronder verder) De kinderen van Daniel en Nikki op een gedenkbank voor hun mama. © Facebook.