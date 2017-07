Parlementsleden kiezen nieuwe president in India

Bewerkt door: lvh

17/07/17 - 10u02 Bron: Belga

De Indiase eerste minister (midden) en andere parlementsleden staan in de rij om hun stem uit te brengen. © ap.

Indiase parlementsleden zijn begonnen aan een stemming waarin de nieuwe president van het land wordt aangeduid. In India heeft de president een hoofdzakelijk ceremoniële functie. Twee 'dalits' (kastelozen) zijn kandidaat en dat is uitzonderlijk.

De 71-jarige Ram Nath Kovind, tot voor kort gouverneur van de oostelijke staat Bihar, is de grootste kanshebber voor het presidentschap. Hij is de kandidaat van de Bharatiya Janata-partij (BJP), de regerende partij in India.



Hij neemt het op tegen de 72-jarige Meira Kumar, een gewezen federaal minister en de eerste vrouwelijke parlementsvoorzitter in het land. Kumar wordt in haar strijd om het presidentschap gesteund door de Congrespartij, de grootste oppositiepartij.



Wie het uiteindelijk haalt, wordt beslist door een electoraal college waarin zowel de beide kamers van het federale parlement als de parlementen van de deelstaten vertegenwoordigd zijn. In totaal krijgen 776 federale en 4.120 regionale parlementsleden nog tot maandagavond (lokale tijd) de kans om hun stem uit te brengen. Op donderdag 20 juli wordt de uitslag bekendgemaakt.