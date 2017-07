Topvrouw verlaat easyJet en keert terug naar mediasector

Bewerkt door: lvh

17/07/17 - 09u44 Bron: Belga

© epa.

Carolyn McCall stopt als CEO van luchtvaartmaatschappij easyJet. Ze gaat begin volgend jaar aan de slag als CEO van televisiegroep ITV, zo hebben beide Britse bedrijven bekendgemaakt.

McCall staat sinds juli 2010 aan het hoofd van easyJet. "Na zeven jaar leek het de juiste beslissing om de kans te grijpen die ITV me bood", zegt ze in een persbericht.



EasyJet stond de voorbije jaren, samen met Ryanair, symbool voor de steile opgang van de lowcostsector, die de hele Europese luchtvaartindustrie veranderde. De Britse budgetmaatschappij kreeg recent te maken met de mogelijke gevolgen van de brexit. Zo kondigde het bedrijf vorige week nog aan dat er een nieuw Europees hoofdkwartier wordt opgericht in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen.



Voor McCall betekent de stap naar IVT - waar ze op 8 januari 2018 zal beginnen - een terugkeer naar de mediasector. Voordat ze naar easyJet trok, leidde ze immers de persgroep Guardian Media. Bij easyJet is de zoektocht naar een opvolger ondertussen gestart.