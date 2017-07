"Drugs, leuk hoor": politie waarschuwt met filmje van 'bad trip' voor gevaren van drugs

Door: redactie

17/07/17 - 08u11 Bron: ANP

© rv.

video De politie van het Nederlandse Enschede heeft op Facebook beelden gezet van iemand die afgelopen zaterdag een 'bad trip' kreeg na drugsgebruik. Te zien is hoe de man, onherkenbaar gemaakt, op de grond ligt en stuiptrekkingen heeft.

De politie wil met de video waarschuwen tegen de gevolgen van drugs. Omdat de man in kwestie niet aanspreekbaar was en weggeraakte, is met spoed om een ambulance gebeld. "Gelukkig voor deze persoon waren wij er op tijd bij", schrijft de politie. "Voor hetzelfde geld was het totaal anders afgelopen."

Lees ook Kilo's drugs en 42 spacecakes onderschept op Dour