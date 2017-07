Brand legt 750 hectare Frans kreupelhout in as

Bewerkt door: ib

17/07/17

Een hevige bosbrand in het Franse departement Bouches-du-Rhône heeft zaterdagavond 750 hectare kreupelhout in de as gelegd. Meer dan 800 brandweerlui bestreden de vuurzee. Dat melden lokale media.