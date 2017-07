Tornado verrast strandgangers nabij Rome: tien gewonden

bewerkt door: mvdb

16/07/17

De Romeinse badplaats Ostia is zondag getroffen door een hevige tornado. Er vielen tien gewonden. Dat melden Italiaanse media. "Onze parasols en strandstoelen werden tot 400 meter in de lucht geworpen", zegt de baas van een plaatselijke strandclub. "Het was een apocalyptische scène", verklaart een andere ooggetuige.