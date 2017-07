Google laat 20 miljoen muggen los in VS (maar heeft daar heel goede reden voor)

Door: redactie

16/07/17 - 09u35 Bron: Fortune

© ap.

20 miljoen besmette muggen zullen binnenkort de Amerikaanse stad Fresno onveilig maken. De wetenschappers van Alphabet, een zusterbedrijf van Google, laten de beestjes niet vrij om de bevolking te pesten. Ze hebben eerder heel nobele beweegredenen: ze willen zo ziekten indijken die door muggen verspreid worden.

Met het 'Debug Project' wil Alphabet muggenpopulaties die besmettelijke ziekten verspreiden terugschroeven. Het gaat om mannetjes van de muggensoort aedes aegypti, zij kunnen virussen dragen die kunnen leiden tot zika, dengue en chikungunya.



De beestjes die in Fresno worden losgelaten zullen de Wolbachia-bacterie dragen. Geen reden tot paniek, want die piepkleine beestjes zijn niet schadelijk voor mensen. Nog belangrijk: de mannelijke muggen bijten niet, wat waarschijnlijk een grote opluchting is voor wie in de buurt van Fresno woont. Het grote voordeel is dat de mannetjes met de Wolbachia-bacterie niet-levensvatbare eitjes voortbrengen. De wetenschappers verwachten zo dat de populatie van deze muggensoort zal teruglopen en hopen dat de verspreiding van het zika-virus hierdoor ook zal afnemen.



Deze studie is één van de grootste muggenexperimenten in de Verenigde Staten. Nooit eerder werden al zoveel muggen met Wolbachia al vrijgelaten. Het project loopt 20 weken in twee verschillende buurten.