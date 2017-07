"Ik vreesde dat het landingstel zou breken", Ryanair-vlucht eindigt erg turbulent

Door: redactie

16/07/17 - 08u09 Bron: Mirror.co.uk

© belga.

video Een vliegtuig van Ryanair raakte vrijdag het tarmac in Leeds Bradford zo hard dat de passagiers dachten dat het landingstel het zou begeven. Op de beelden van één van de passagiers hoor je hoe de reizigers schreeuwen tijdens de landing.

Het toestel van de lowcostmaatschappij was vrijdag vertrokken in Fuerteventura. De beelden van de passagier tonen hoe hij meteen nadat de wielen het tarmac raken naar voren wordt gesmeten. Andere reizigers roepen en schreeuwen door de tumultueuze landing. Een passagier deed later zijn verhaal aan de Britse krant The Mirror, hij zei dat het voelde alsof het toestel uit de lucht op het tarmac viel. "Ik vlieg al vele jaren. En dit moet de eerste landing zijn waarbij ik dacht dat het landingstel het zou begeven. Op de landingsbaan gingen we vervaarlijk van rechts naar links, de piloot deed zijn uiterste best om het toestel recht te houden. Een verschrikkelijke ervaring."



Niemand raakte bij deze turbulente landing gewond. Een woordvoerder van Ryanair legde uit aan de krant waar het misliep. "Stevige zijwinden grepen het toestel net op het moment dat de piloot de landing had ingezet. Maar hij wist het toestel veilig neer te zitten."