Koppel zal trouwen op plek waar niemand hen ooit voorging

"We droomden altijd al van een klein, intiem huwelijk, maar we hadden nooit gedacht dat we zouden kunnen trouwen op een van de meest afgelegen plaatsen op aarde," zeggen Julie Baum en Tom Sylvester, die dit weekend in het huwelijksbootje stappen op Antarctica.

Julie Baum en Tom Sylvester zijn al elf jaar samen. De twee poolgidsen zullen trouwen in het Rothera Research Station op Adelaide Island en kunnen daarmee een primeur op hun naam schrijven: het is de eerste keer dat er een huwelijk plaatsvindt op Antarctica.



Baum en Sylvester krijgen het gezelschap van twintig andere poolonderzoekers tijdens hun twee dagen durende feest. Op goed weer hoeven ze echter niet te hopen: de temperaturen liggen ver onder het vriespunt en er is deze tijd van het jaar amper daglicht op de zuidpool. Maar dat kan de pret niet drukken. Het feestweekend gaat van start met een champagneontbijt, later volgt een korte ceremonie en een feest met livemuziek.



"De voorbije tien jaar hebben Tom en ik over de hele wereld gewerkt en gereisd," zegt Baum, die zelf haar trouwjurk maakte. "Trouwen op Antarctica voelt alsof het zo moest zijn. Er is echt geen betere plaats. Ik hou van besneeuwde bergen en van tijd doorbrengen op fantastische plekken met geweldige mensen." Lees ook Amerikaanse blaast bruiloft af en nodigt daklozen uit voor receptie

