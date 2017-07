Grootste neonaziconcert van het jaar lokt meer dan 5.000 mensen in Duitsland

SVM

15/07/17 - 23u54 Bron: Belga

© reuters.

Meer dan vijfduizend aanhangers van het extreemrechtse gedachtegoed hebben zich vandaag verzameld in Themar voor het grootste neonaziconcert van het jaar in Duitsland. Het plaatsje met amper drieduizend inwoners in Thüringen verkeerde in staat van beleg. Duizend agenten hielden een oogje in het zeil. Ernstige ongeregeldheden bleven echter uit, tegendemonstraties ook.