Groot winkelcentrum in Moskou ontruimd na bommelding

kv

15/07/17 - 23u15 Bron: Belga

Het winkelcentrum Aviapark in Moskou. © Flickr.

Het Aviapark in Moskou, een van de grootste shoppingcentra in Rusland, is vanavond ontruimd na een bommelding. Zowat 6.000 mensen werden in veiligheid gebracht. Dat heeft het nieuwsagentschap Interfax bericht op basis van veiligheidsbronnen.