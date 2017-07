"Ik kreeg levenslang": fotomodel vertelt hoe zuuraanval negen jaar geleden haar leven verwoestte

Sven Van Malderen

Levenslang: die straf heeft Katie Piper naar eigen zeggen gekregen toen ze negen jaar geleden in Londen het slachtoffer werd van een zuuraanval. In een open brief, die gepubliceerd werd in het medische tijdschrift 'Scars, Burns & Healing', pleit het ex-fotomodel voor strengere straffen. Haar dappere getuigenis komt op een moment dat Londen opgeschrikt werd door vijf zuuraanvallen in één nacht. Twee tieners van vijftien en zestien jaar oud werden voor die feiten opgepakt.

De jongedame werd door de aanval gedeeltelijk blind en moet voortaan leven met onuitwisbare littekens op haar gezicht, borstkas, nek, armen en handen. "Ik herkende mezelf niet meer. Nadat ik uit de coma ontwaakte, wilde ik zelfmoord plegen", klinkt het.



"Ik ben intussen al meer dan 250 keer onder het mes gegaan om op fysiek vlak vooruitgang te boeken. Ik kreeg urenlang psychologische hulp om het trauma te helpen verwerken en om mijn 'nieuw gezicht' te aanvaarden. Ik ga die operaties en de therapie blijven nodig hebben tot ik sterf."

De zwangere campagnevoerster werpt alles in de strijd opdat daders van zuuraanvallen strenger gestraft zouden worden. "Het is nu veel te simpel om een schadelijk goedje te kopen en dat vanop afstand in iemands gezicht te kwakken. We moeten alles doen wat we kunnen om dit soort aanvallen te stoppen. De huidige wetgeving neemt zulke misdrijven niet serieus genoeg. De straffen zijn in sommige gevallen om te lachen, doe daar iets aan."



In 2009 besloot Piper mee te werken aan een documentaire over haar herstel om zo aandacht te vragen voor de maatschappelijke positie van brandwondenslachtoffers. 'Katie: My Beautiful Face' zou ruim 3 miljoen kijkers lokken, goed genoeg voor een stevige portie (inter)nationale bekendheid.