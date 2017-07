Door: redactie

15/07/17 - 19u30 Bron: vtmnieuws.be

video

De Egyptische student van 27 die gisteren twee vrouwen doodstak in Hurghada in Egypte zou in opdracht van Islamitische Staat gehandeld hebben. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. De man zou online contact gehad hebben met extremisten van IS. Die zouden hem bevolen hebben om buitenlanders aan te vallen. DPA baseert zich op informatie van de veiligheidsdiensten van Caïro.