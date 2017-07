Elf parkwachters en Amerikaanse journaliste ontvoerd in reservaat in Congo

MV

Elf parkwachters van een wildreservaat en een Amerikaanse journaliste zijn vrijdag door een militie ontvoerd in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo. Dat is zaterdag van plaatselijke verantwoordelijken vernomen.

"De elf ecowachters en de Amerikaanse journaliste werkten voor het okapipark (RFO) en werden ontvoerd door Maï-Maï Simba", aldus de beheerder van het gebied in Mambasa (provincie Ituri). Het okapireservaat staat op de werelderfgoedlijst van Unesco en herbergt een zesde van de bestaande okapipopulatie.



De elf wachters en de journaliste ontbraken op het appel. Twee Britten en vijf andere parkwachters slaagden erin te ontsnappen toen de militie aanviel, aldus een medewerker van het Congolese instituut voor natuurbehoud.



In het oosten van Congo zijn tal van gewapende groepen actief die strijden voor controle over de bodemrijkdommen. De Maï-Maï werden bewapend tijdens de tweede oorlog in Congo (1998-2003), om te vechten tegen de Oegandese of Rwandese indringers. Een aantal van deze etnische groepen hebben hun wapens echter niet ingeleverd.