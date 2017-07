VIDEO: 107 dagen van protest in Venezuela, dodental loopt op tot 92

IVI

video Al meer dan 100 dagen protesteren de Venezolanen tegen hun socialistische president Nicolas Maduro en zijn regering. Die protesten gaan gepaard met hevige confrontaties tussen oproerpolitie en demonstranten. In die 100 dagen zijn al 92 mensen om het leven gekomen, 1.500 anderen zijn gewond geraakt. Ondertussen komt ook de Nationale Garde onder vuur te liggen over hun aanpak van demonstranten.

De protesten zullen er dit weekend ook niet minder op worden, want morgen staat er een referendum gepland over de nieuwe grondwet die Maduro wil uitrollen. Het referendum komt niet van de overheid zelf, maar is eerder symbolisch. Toch verwacht de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties dat zo'n 6 tot 8 miljoen mensen zullen opdagen om een stem uit te brengen.

Rand van de afgrond Venezuela zakt dieper weg in de crisis die sinds enkele maanden het land in de greep houdt. Protesten brengen dagelijks honderden, zelfs duizenden, woedende mensen op straat in de grote steden van het land. De economie staat op de rand van de afgrond, basismiddelen zijn er schaars geworden. President Maduro wordt door de oppositie ervan beschuldigd te willen regeren als een dictator.



Maduro besliste in mei dat de grondwet van Venezuela moet herschreven worden. Alleen zo kan de rust in het land terugkeren, vindt Maduro. Maar die beslissing heeft de demonstraties alleen maar doen toenemen, de oppositie vindt dat Maduro op die manier een dictatuur à là Cuba wil instellen. De regering zal op 30 juli een eigen referendum houden om dan een commissie te kunnen oprichten die de macht krijgt om de grondwet te herschrijven.