Doden bij appartementsbrand in Hawaï

Door: redactie

15/07/17 - 05u50 Bron: Belga, hawaiinewsnow.com

© AP.

In Honolulu, in de Amerikaanse staat Hawaï, zijn verschillende doden gevallen bij een brand in een appartementsgebouw van 36 verdiepingen en 568 appartementen. Dat bevestigt de brandweer aan de Amerikaanse media. Het gebouw wordt geëvacueerd, weet NBC News.

Plaatselijke media doen melding van al minstens drie bevestigde doden in een brand in het Marco Polo-gebouw op de Kaiolani Boulevard in Moiliili, een buurt in de stad Honolulu.



Meer dan 60 brandweermannen zijn in de weer om het gebouw van 36 verdiepingen hoog te blussen, schrijft de Honolulu Star.



De brand brak uit op de 26ste verdieping en is ondertussen al zeker naar de 28ste verdieping uitgebreid.



Hoewel het gebouw geëvacueerd werd, valt het niet uit te sluiten dat er zich nog mensen in het appartementsgebouw bevinden, zegt brandweerwoordvoerder David Jenkins aan de krant.