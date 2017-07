Amerikaanse blaast bruiloft af en nodigt daklozen uit voor receptie

Annabel van Gestel

Het hart van de Amerikaanse Sarah Cummins brak toen zij en haar verloofde een week geleden hun bruiloft afbliezen. Alles was geregeld: van de locatie, tot de taart en het eten. Om er toch nog iets moois van te maken, besloot de 25-jarige geneeskundestudent 170 daklozen uit te nodigen om samen met hen alsnog van het diner te kunnen genieten.

Dit weekend zouden Sarah Cummins en Logan Araujo in het huwelijksbootje stappen in de Amerikaanse staat Indiana. Vorige week besloten ze echter dat het huwelijk niet door kon gaan - de reden willen ze niet kwijt - en tot overmaat van ramp kregen ze het geld van de receptie, die dertigduizend dollar had gekost, niet terug.



Cummins besloot het beste te maken van deze nare situatie door daklozen uit te nodigen voor het uitgebreide diner. "Ik voelde me zo slecht dat al dat lekkere eten weggegooid zou worden", aldus de studente tegen de Indy Star. "Zo heb ik toch nog een fijne herinnering aan de dag."



Op het menu staan gehaktballetjes in whiskysaus, geitenkaas, bruschetta en kippenborst in witte wijncrème. En ja, de taart wordt ook opgegeten.



Haar ex-verloofde staat achter het plan. "Ook al ben ik enorm verdrietig, ik ben toch blij dat Sarah op deze onzelfzuchtige manier nog iets moois van de situatie kan maken."



Zondag vertrekt Cummins met haar moeder naar de Dominicaanse Republiek, wat eigenlijk haar huwelijksreis had moeten zijn.