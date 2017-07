Elitair publiek van Italiaanse opera verbolgen over toeschouwers in shorts, T-shirts en teenslippers

kv

Operahuis La Scala in Milaan © reuters.

La Scala in Milaan is een van de beroemdste operahuizen ter wereld en de dresscode schrijft voor dat de toeschouwers zich fijn uitdossen om een voorstelling bij te wonen. Maar tegenwoordig duiken er steeds meer mensen op in gescheurde jeansbroeken, minirokjes en sandalen en dat zet kwaad bloed bij de elitaire operagangers.

Italië kent momenteel een van de warmste zomers sinds jaren en dat is te merken aan de kledij van de operabezoekers. Kostuum en avondkledij worden steeds vaker ingeruild voor luchtige strandkledij. Vooral toeristen lappen de kledijvoorschriften aan hun laars, maar ook steeds meer Italianen treden de regels met de voeten.



En sommige bezoekers gaan nog een stapje verder. Eerder deze maand zorgde een groep Amerikaanse studenten voor verontwaardiging toen ze tijdens een pauze in de voorstelling van 'La Bohème' hamburgers en frieten van McDonald's aten, "alsof ze zich op een eetfestijn bevonden," schreef een geërgerde man op een Facebook-pagina die gewijd is aan de opera. Lees ook Toeriste wil selfie nemen op expo, maar vernielt zo 175.000 euro aan kunstwerken

H&M "De buitenlanders haasten zich meestal naar de winkel, maar de Italianen worden vaak heel boos." Nochtans staat de dresscode duidelijk op de website van La Scala, zowel in het Italiaans als in het Engels. Operagangers worden "vriendelijk gevraagd om zich te kleden op een manier die aansluit bij de regels van het Theater, uit respect voor het Theater en voor de andere toeschouwers". "Mensen die shorts of T-shirts zonder mouwen dragen zullen niet toegelaten worden tot het auditorium; in dit geval zullen tickets niet worden terugbetaald."



De portiers van La Scala kiezen echter voor een meer pragmatische aanpak: ze raden toeschouwers die geen gepaste kledij dragen aan om snel een lange broek of rok te gaan kopen. "We zien dit elke dag," vertelde een portier aan de krant La Repubblica. "Vaak worden we gedwongen om de toegang te weigeren aan mensen die de regels niet respecteren, vooral wanneer ze shorts en onderlijfjes dragen. We raden hen aan om naar H&M te gaan om een lange broek te kopen of wat er ook nodig is. De buitenlanders haasten zich meestal naar de winkel, maar de Italianen worden vaak heel boos."