Amerikaanse arts onderzoekt doodzieke baby Charlie Gard

KVE

14/07/17 - 20u06 Bron: ANP

© afp.

De Amerikaanse neuroloog Michio Hirano zal komende week het doodzieke Britse jongetje Charlie Gard onderzoeken. Dat heeft persbureau PA vandaag gemeld met een verwijzing naar een hoorzitting in de Londense rechtbank.

In hoger beroep moet de rechter bepalen of nieuwe expertise het opschorten rechtvaardigt van het eerdere oordeel dat het medisch gezien zinloos is de elf maanden oude baby in leven te houden. Volgens Sky News is die uitspraak 25 juli.



Hirano, hoogleraar aan de Columbia University in New York, wordt maandag verwacht in het Great Ormond Street Hospital, waar Charlie ligt. Hij schatte eerder de kans dat het kind baat heeft bij een experimentele therapie op 10 procent. De artsen die de baby tot dusver hebben behandeld, geloven niet dat hij nog kan worden geholpen doordat hij al onherstelbare hersenschade heeft opgelopen. Ze gunden hem een waardige dood.



De ouders van Charly, die door een zeldzame genetische afwijking niets zelfstandig kan zijn en vermoedelijk pijn heeft, besloten echter alles in het werk te stellen hun zoon ook de dunste strohalm te bieden. Ze zamelden meer dan een miljoen euro in om behandeling in de VS mogelijk te maken.