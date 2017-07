Bekende stuntman (33) sterft na val op set van The Walking Dead: opnames stilgelegd

Door lvh

14/07/17 - 18u23 Bron: The Telegraph, TMZ

Stuntman John Bernecker overleed aan zijn verwondingen. © IMDB.

Stuntman John Bernecker, een bekend figuur in Hollywood, viel woensdag van een balkon op de set van tv-serie The Walking Dead. Hij verloor zijn evenwicht en viel meer dan 7,5 meter naar beneden. Gisteren overleed Bernecker aan zijn verwondingen. De opnames van het achtste seizoen van The Walking Dead zijn stilgelegd.

Bernecker (33) had meer dan tien jaar ervaring als stuntman. Hij werkte mee aan een hele reeks bekende films, zoals de Hunger Games-trilogie, Logan, Fantastic Four en 22 Jump Street. De stuntman was zelfs te zien in The Loft, de Amerikaanse remake van de film van Erik Van Looy. Lees ook Stefaan Degand: "Hart van mijn vrouw blijft voortleven in iemand anders"

Betonnen vloer John Bernecker (links) op de set van The Walking Dead. © Facebook. Afgelopen week stond Bernecker op de set van de populaire horrorserie The Walking Dead. Hij was al jarenlang een van de vaste stuntmannen van de show. Tijdens het inoefenen van een vechtscène op een balkon liep het echter grondig fout: Bernecker verloor zijn evenwicht en viel 7,5 meter naar beneden. Hij smakte op een betonnen vloer en raakte levensgevaarlijk gewond.



Een helikopter bracht de dertiger naar het ziekenhuis in Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia. Daar stelden dokters een ernstige zwelling in de hersenen vast. De vriendin van Bernecker, Jennifer Cocker, plaatste een bericht op Facebook waarin ze haar ongeloof uitte. Ze hoopte dat neurochirurgen haar vriend nog konden redden. (lees verder onder het Facebookbericht)

Maar Jennifers oproep mocht niet baten. Toen de druk op de hersenen van Bernecker in de loop van donderdag nog toenam, werd hij hersendood verklaard. Daarop werd beslist om hem van de beademing te halen. De 33-jarige stuntman overleed in het bijzijn van zijn familie en vrienden.

De opnames van The Walking Dead werden na het tragische ongeluk meteen stilgelegd. Het is nog niet bekend wanneer de productie van het achtste seizoen van de show wordt hernomen.