Fanfare trakteert Macron en Trump op fantastische verrassing tijdens defilé

video Dat een militair defilé niet de hele tijd stijfdeftig hoeft te zijn, hebben de Fransen vandaag met brio bewezen. Een fanfare bracht aan het slot van de parade een medley van Daft Punk en blies daarmee de toeschouwers omver, inclusief Emmanuel Macron en Donald Trump.

De Franse president had zijn Amerikaanse ambtsgenoot uitgenodigd voor de plechtigheden ter ere van de Franse nationale feestdag.



Beide leiders reageerden duidelijk verrast toen de fanfare helemaal uit de band durfde te springen met een geweldige slotakkoord.



Het publiek was meteen laaiend enthousiast en ook Macron glimlachte van oor tot oor. Trump van zijn kant leek eerst niet goed te beseffen wat hem overkwam maar klapte op het einde geestdriftig in de handen.