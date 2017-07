Regeringscrisis in Catalonië na vertrek twee ministers

KVDS

14/07/17 - 13u57 Bron: Belga

Minister van Binnenlandse Zaken Jordi Jané (l) en minister van Onderwijs Meritxell Ruiz. © rv, Twitter.

De Spaanse regio Catalonië is ondergedompeld in een diepe politieke crisis, nadat twee ministers en de woordvoerder van de regionale regering er de brui aan gaven. Het drietal heeft zijn twijfels bij de levensvatbaarheid van het onafhankelijkheidsreferendum dat Catalonië op 1 oktober wil organiseren, omdat de centrale regering in Madrid zich daar hevig tegen verzet.