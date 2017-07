Macron: "Niets zal de VS en Frankrijk ooit uit elkaar drijven"

Door: ESA

14/07/17 - 13u54 Bron: BFMTV

© afp.

Emmanuel Macron heeft tijdens de plechtigheden op de Franse nationale feestdag de Verenigde Staten geroemd als een van de "bondgenoten die ons ter hulp zijn geschoten". "Dat is waarom niets ons ooit zal uiteendrijven", aldus de Franse president. Donald Trump stond intussen als eregast aan zijn zijde.

© reuters. © photo news.

"De aanwezigheid vandaag van de Amerikaanse president en zijn vrouw is het teken van een vriendschap die zich uitstrekt in de tijd", aldus Macron. Hij bedankte het presidentiële paar om de ceremonie bij te wonen en bedankte de VS voor hun interventie in de Eerste Wereldoorlog aan de zijde van Frankrijk. De honderdste verjaardag daarvan is herdacht in de parade in Parijs van dit jaar.



Tijdens het militaire defilé brak de militaire fanfare even de plechtigheid met muziek van de Franse groep Daft Punk. Trump leek zichtbaar verrast, maar glimlachte daarna. Op het einde van het stuk applaudisseerde hij geestdriftig.



De Amerikaanse president en zijn vrouw Melania namen na de parade uitgebreid afscheid van Macron en zijn vrouw Brigitte. Trump hield de handen van zowel Emmanuel als Brigitte Macron vast terwijl ze minutenlang met elkaar spraken.