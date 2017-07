"Mickey zou zich omdraaien in zijn graf": Ashley (33) vindt troost bij broer overleden man en krijgt bakken kritiek

Koen Van De Sype

"Ik ben al met de dood bedreigd. Door mensen die zeggen dat ik Mickey vermoord heb." De nachtmerrie van de Britse Ashley Murrell (33) blijft maar voortduren. In mei verloor ze haar man, toen die stierf in zijn slaap. Hij lag op de sofa omdat het koppel de avond voordien slaande ruzie had gehad en haar schuldgevoel daarover verteert haar. En nu ligt ze onder vuur omdat ze kort na de dood van haar echtgenoot troost vond in de armen van zijn broer Chris.

Het verhaal van Ashley uit Wellington kwam afgelopen week een eerste keer in het nieuws. De vrouw riep op om nooit met ruzie te gaan slapen, want dat hadden zij en haar man Mickey (36) gedaan en hij was de volgende dag tot haar afschuw niet meer wakker geworden.



Reis

Mickey had er net een shift van 16 uur opzitten en was de avond van 16 mei naar de sofa verbannen nadat het koppel woorden had gehad. Ashley wist niet dat hij zo hard had gewerkt om geld te sparen, zodat het koppel begin deze maand op reis zou kunnen naar Praag voor hun huwelijksverjaardag. Lees ook "Zeg altijd dat je van hem houdt": het hartverscheurende verhaal van een vrouw die haar man na een ruzie op de zetel liet slapen

Ashley vertelde in een aantal interviews ook hoe ze troost hadden gevonden bij de jongere broer van haar overleden man, een elektricien en vader van drie kinderen. Ook Chris getuigde: "Mikey verliezen was een schok", vertelt hij. "Ik kon het de eerste uren niet bevatten. Het was alsof iemand een mes in mijn buik had gestoken. Ik reed meteen naar Ashley, omdat ik wist dat ze niemand anders had. Sindsdien leef ik op automatische piloot en probeer ik haar en de kinderen te helpen."



Close

"Mickey en ik waren erg close", gaat hij verder. "We hoorden elkaar bijna elke dag en konden altijd bij elkaar terecht met onze problemen. Ik ben ook al tien jaar goed bevriend met Ashley. Sinds de dood van Mickey zijn we beste vrienden geworden. Ik ben haar rots in de branding en zij is die van mij. Mijn moeder is blij dat we steun vinden bij elkaar en ook Mickey zou er gelukkig over geweest zijn. Hij zou zich omdraaien in zijn graf als hij alle lelijke commentaren zou horen die we krijgen."