Ecuador blaast muur met Peru op

De Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken heeft donderdag haar Peruviaanse ambtsgenoot laten weten dat er dan toch geen muur komt op een deel van de grens tussen beide landen. Maria Fernanda Espinosa zat samen met Ricardo Luna samen om een diplomatieke crisis in de kiem te smoren.

De beslissing van de Ecuadoraanse regering om een muur te bouwen tussen beide landen zette veel kwaad bloed bij de zuiderburen. De regering in Lima besliste op 10 juli zelfs om de ambassadeur uit Quito terug te roepen want Ecuador schond met deze bouw het vredesverdrag dat de Zuid-Amerikaanse landen hadden ondertekend in 1998.



Maar de twee ministers hebben dus toch een oplossing gevonden. "De minister van Buitenlandse Zaken heeft de schorsing bevestigd van de bouw van de muur op de rechteroever van het Zarumilla-kanaal", luidt een persbericht van het buitenlandministerie van Peru, die meegeeft hiermee zeer tevreden te zijn.



Ecuador en Peru delen een gemeenschappelijke grens van 1.500 km die grotendeels door het Amazonewoud loopt. Om de illegale smokkel in de grensregio aan banden te leggen, besliste de regering in Quito eenzijdig om een 800 meter lange muur te bouwen. Hiermee zouden ze een van de basisvoorwaarden van het vredesakkoord uit 1998 schenden. Beide landen engageerden zich er toen namelijk toe om niets te bouwen op beide oevers van het Zarumilla-kanaal.



Op 24 juli zullen de viceministers van Buitenlandse Zaken een definitieve oplossing uitwerken.